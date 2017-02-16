21:18, 16 февраля 2017

Правительство России одобрило протокол авиабезопасности с Египтом

Теги:  Политика  египет  правительство  минтранс  авиация  россия

Правительство России одобрило протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации с Египтом. Согласно документу, российская сторона сможет наблюдать за соблюдением мер авиабезопасности египетскими специалистами в аэропортах страны, из которых осуществляются полеты в Россию.

Правительство одобрило протокол по авиационной безопасности между Россией и Египтом. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства транспорта.

"Минтранс России получил одобрение правительства России на подписание протокола между правительством Арабской Республики Египет и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации", - говорится в сообщении.

После подписания документа, помимо обмена информацией, российские специалисты получат возможность контролировать соблюдение мер безопасности в аэропортах Египта, откуда осуществляются полеты в Россию. В Минтрансе отметили, что решение о возобновлении авиасообщения между странами будет принято российским руководством.

"Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности", - добавили в ведомстве.

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