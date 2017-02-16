Московский банк похитил у клиентов более 19 млн рублей

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Руководство столичного банка заподозрили в хищении у 18 клиентов более чем 19 миллионов рублей. По предварительной версии, сотрудники кредитной организации изготовили от имени потерпевших подложные расходные кассовые ордера, на основании которых произвели расходные операции со счетов клиентов. Возбуждено уголовное дело.

В Москве в результате мошеннических действий сотрудников банка пострадали 18 граждан. Клиенты кредитной организации, название которой не разглашается, потеряли более 19 миллионов рублей, передает АГН "Москва".

По предварительной версии, кража денег произошла в 2016 году. Лица из числа сотрудников и руководства столичного банка изготовили от имени потерпевших фальшивые расходные кассовые ордера, на основании которых произвели расходные операции со счетов клиентов.

Возбуждено уголовное дело.

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