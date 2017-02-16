Трамп ужесточит миграционное законодательство США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе подпишет новый указ об ужесточении иммиграционного контроля и "всеобъемлющей" защите США. О своем намерении он рассказал на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, новый указ защитит американцев.

Дональд Трамп подпишет очередной указ об ужесточении иммиграционного контроля и "всеобъемлющей" защите США. Об этом президент США рассказал на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что "подпишет всеобъемлющий указ, призванный защитить американцев". "Это произойдет в начале следующей недели" - указал президент.

В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что деятельность его предшественника Барака Обамы привела к "бардаку" внутри страны и за ее пределами. "Я унаследовал бардак, бардак внутри страны и за рубежом", - подчеркнул он.

Американский лидер коснулся и темы взаимоотношений с Ираном. Трамп сказал, что США продолжат оказывать давление на эту страну до тех пор, пока "эта проблема не будет решена правильным образом". Он вновь подверг критике ядерное соглашение с ИРИ, назвав его "самым плохим из тех", что видел раньше.

27 января Трамп подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам. Необходимость таких мер он объяснил борьбой с терроризмом.

Указ был оспорен в суде рядом американских прокуроров после того, как в США прошли акции протеста. 5 февраля апелляционный суд отклонил жалобу Трампа на приостановку действия указа.

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