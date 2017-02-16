За две недели протестов в пригородах Парижа задержали 240 человек

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В парижском районе Бабиньи новые уличные беспорядки. Очередной массовый митинг против полицейского произвола совсем недолго оставался мирным и опять закончился столкновениями со стражами порядка. Протестующие закидали их камнями и бутылками, те ответили слезоточивым газом. Впрочем, после этого полицейские были вынуждены ретироваться.

Файеры, камни, слезоточивый газ. Инцидент произошел в парижском пригороде Бобиньи. Все начиналось как очередной протест против произвола полиции, отмечает "ТВ Центр". Подростки – многим на вид не больше 16 – собрались на площади городского автовокзала. Ее тут же окружил спецназ. Но ситуация быстро вышла из-под контроля. Всего несколько часов и город, неделю назад переживший массовые погромы, по сути, снова оказался во власти разъярённой толпы.

Протестующие небольшими группами прятались между домами, куда сейчас не решаются пройти полицейские, и уже оттуда стреляли петардами. И вот уже полиция вынуждена ретироваться.

"Мстить за Тео", - кричала толпа, явно не собираясь успокаиваться.

2 февраля в одном из парижских пригородов стражи порядка жестоко избили, а потом надругались над местным жителем, французом марокканского происхождения. Молодой человек был прооперирован и до сих пор находится в больнице. При этом полицейские формально на свободе – до конца следствия прокуратура не стала помещать их под арест. Это вызвало новую вспышку возмущения у сторонников стремительно набирающего популярность движения “Справедливость для Тео”.

Скандал, впрочем, стал лишь спусковым крючком для давно назревавших недовольств. В том же Бобиньи стычки с полицией – привычное дело. Каждый второй житель города моложе тридцати лет. Но работу найти получается далеко не у всех. Преступность растет. Нервозность стражей порядка тоже. В январе здесь же жестоко избили троих полицейских. В октябре прошлого года в соседнем Вири-Шатийон силовиков вообще едва не сожгли заживо. Подростки бросили коктейль Молотова в патрульный автомобиль.

Фаеры летели в полицию и накануне. После двух недель погромов в пригородах волнения перекинулись на Париж. В районе Барбез – он входит в пятерку самых неблагополучных в столице – прошел нелегальный митинг в поддержу Тео.

С криками "позор" и "убийцы" толпа пошла прямиком на кордоны полиции. Но и стражи порядка не отступили. Вооруженные дубинками и щитами, они перекрыли ближайшие улицы. Полицейские использовали водомёты и баллоны со слезоточивым газом. Его распылили как только протестующие приблизились к оцеплению.

После нескольких часов протестов толпа разошлась. Но только затем, чтобы вернуться в район Барбез ночью. Молодые люди в масках жгли мусорные баки и крушили все, что попадалось под руку: стеклянные остановки общественного транспорта, витрины небольших магазинчиков, владельцы которых просто неспособны защитить свой бизнес.

Полиция начала расследование. Всего же за две недели протестов в пригородах Парижа французские власти задержали 240 человек. Но эти цифры, похоже, не окончательные.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция