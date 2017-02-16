Трамп заявил об отсутствии собственности, займов и сделок в России

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Дональд Трамп заявил, что не имеет собственности, займов и сделок в России. Президент США отверг предположения о том, что его окружение контактировало с российской разведкой. Он положительно охарактеризовал свои контакты с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что такие же отношения у него сложились с другими лидерами.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своих связях с Россией, передает ТАСС. Он утверждает, что никогда не владел собственностью в России, не получал займы, связанные с Россией, и не заключал сделки с российскими деловыми партнерами.

"Я ничем не владею в России, у меня там нет кредитов. Я не заключал там сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. Трамп заявил, что ничего "не делал для России", но хочет поладить с Москвой.

Трамп положительно охарактеризовал свои контакты с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что такие же отношения у него сложились и с другими иностранными лидерами.

Он также категорически отверг предположения о том, что его окружение на этапе избирательной кампании поддерживало контакты со спецслужбами России. Американский лидер назвал фейками публикации на эту тему в американской прессе.

"Флинн (экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн) - хороший человек. Я попросил о его отставке. То, что он сделал (контакты с Россией), не было неправильным. Неправильно было то, как другие люди, некоторые из которых находятся в этой комнате, преподнесли эту информацию. Он просто делал свою работу, это совершенно нормально. Дело в том, что он не сказал вице-президенту все, как было, и это меня не устроило", - подчеркнул Трамп.

Майкл Флинн был вынужден 13 февраля уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности после того, как стало известно, что он неоднократно разговаривал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа. При этом вице-президент США Майк Пенс не был поставлен в известность о содержании этих разговоров. По неофициальной версии, Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие антироссийских санкций.

Накануне Трамп заявил, что "Россия забрала Крым" во время правления его предшественника Барака Обамы. Белый дом также рассчитывает на возвращение Крыма Украине.

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