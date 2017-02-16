В Подмосковье мужчина похитил у знакомых 14 млн рублей

Теги: Преступность суд криминал подмосковье воровство

В Королеве мужчину осудили на пять лет за мошенничество на сумму более 14 миллионов рублей. За указанную сумму он обещал ввести потерпевших в состав учредителей якобы создаваемой им коммерческой фирмы.

Суд в Подмосковье приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о хищении 14 миллионов рублей у своих знакомых. Осужденного также обязали выплатить в пользу потерпевших причиненный им материальный ущерб, передает АГН "Москва".

Хищение указанной суммы происходило на протяжении нескольких лет. Как утсановил суд, Александр Томилин в период с 2013 года по 2015 год мошенническим путем похитил у своих знакомых свыше 14 миллионов рублей.

Он пообещал ввести потерпевших в состав учредителей якобы создаваемой им коммерческой фирмы по организации торжественных мероприятий. Однако Томилин так и не выполнил взятые на себя обязательства.

Читайте также:

Московский банк похитил у клиентов более 19 млн рублей

Мужчина отобрал у москвички ранее подаренные вещи на 15 млн рублей

Мужчина разбился при падении с высоты на севере Москвы

На юге Москвы совершено похищение женщины