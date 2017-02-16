Семь самолетов вели разведку против России во время встречи глав Минобороны НАТО

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Не менее семи самолетов США и НАТО вели разведку против России во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. По данным сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, задания выполнялись вблизи Калиниградской области, Крыма, а также в районе российских военных баз в Сирии.

Не менее семи самолетов США и НАТО вели разведку против России во время переговоров министров обороны стран североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

В районе побережья Калининградской области к российским границам со стороны Польши приближались четыре самолета США, Германии и командования НАТО. В частности, американский разведчик RC-135W, натовский "АВАКС" и немецкий P-3C "Орион".

На юго-востоке Балтики вел разведку американский самолет P-8A Poseidon. Два натовских "АВАКСа" подлетали к побережью Крыма. Еще один американский Poseidon осуществлял полет в восточной части Средиземноморья. В рамках таких полетов противолодочные самолеты США следят за российскими военными кораблями, а также за военными базами в Сирии.

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