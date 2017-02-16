В Москве иномарка вылетела на "зебру" и сбила трех пешеходов
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В столичном районе Сокольники произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин вылетела на пешеходный переход. В результате аварии пострадали три человека.
В Сокольниках столкнулись автомобили KIA и Mitsubishi. В результате аварии одна из машин сбила трех человек на пешеходном переходе, передает ТАСС.
ДТП произошло по адресу: улица Стромынка, дом 3. Пострадавших госпитализировали. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ДПС.
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