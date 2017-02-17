Теги: обстрел Украина донбасс

Украинские силовики обстреляли из тяжелых орудий город Ясиноватая. По данным командования ДНР, накануне вечером в течение четырех часов ВСУ вели огонь из артиллерии по населенному пункту, расположенному около линии соприкосновения. Всего было выпущено 12 крупнокалиберных снарядов.

Украинские военные обстреляли Ясиноватую из тяжелых орудий. Об этом заявили в Минобороны самопровозглашенной Донецкой республики, передает "ТВ Центр".

Получила развитие и история с обстрелом Авдеевки, который произошел в четверг. Как сообщили в Минобороны провозглашенной Донецкой народной республики, украинская армия открыла огонь по городу из танков, для того чтобы скрыть взрыв боеприпасов в этом районе.

Представитель командования ДНР Эдуард Басурин пояснил - к детонации боекомплекта около села Опытное привело нарушение правил безопасности украинскими военными, а именно распитие алкогольных напитков. Осколки от взрыва попали в Авдеевку, и чтобы обвинить в случившемся вооруженные силы республики, ВСУ открыли огонь по городу из танковых орудий Т-90, которых просто нет в распоряжении ДНР.

Читайте также:

Украинские военные обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Взрыв на химзаводе в Донецке произошел из-за артобстрела ВСУ