Российские военные медики помогают жителям Алеппо в полевом госпитале

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Более 3,5 тысяч жителей Сирии получили гуманитарную помощь от российских военных за минувшие сутки. В пункт базирования Хмеймим самолеты ВКС России привезли 18 тонн груза для детей - игрушки и школьные принадлежности. Продуктовые наборы передали в провинцию Дамаск. В Латакию – полторы тонны медикаментов. А в Алеппо сейчас работает российский медицинский отряд специального назначения.

Медспецназ. Это медицинский отряд специального назначения. Российские врачи разворачивают мобильный госпиталь в одном из районов восточного Алеппо, передает "ТВ Центр". В день здесь принимают около двухсот пациентов. Ещё до открытия выстраивается очередь. В основном, мамы с маленькими детьми. Внимание докторов привлекла двухмесячная малышка. Проблемы с пищеварением характерны для этого возраста. Любопытно другое - имя девочки.

"Когда я вернулась с дочерью из роддома, рядом с нашим домом взорвалась самодельная мина, выпущенная со стороны боевиков. Я испугалась и молилась, чтобы российская армия помогла поскорее выгнать террористов. И на следующий день я услышала, что восточный Алеппо освобожден. Обстрелы прекратились. Я так обрадовалась! И назвала свою дочь Россия - в честь вашей страны", - рассказала Амина Насан.

Этот рассказ наши медики поняли без переводчика. За три месяца командировки выучили сложнейший арабский язык. По крайней мере, его медицинскую терминологию. Сами уточняют у пациентов необходимые детали и объясняют, как принимать лекарства.

Никаких рецептов. Лекарства сразу в руки. Так работают наши медики с первого дня командировки в Алеппо. "Мы обеспечены полностью на сто процентов, мы оказываем помощь и выдаем с собой медикаменты на полный курс лечения, чтобы люди не обращались в местные аптеки, понимая, что не у всех есть такая возможность", - отметил старший группы полевого госпиталя Дмитрий Онищенко.

Купить необходимые лекарства проблематично не только из-за бедности. Прилавки пусты. Сирия все годы войны – под европейскими и американскими санкциями. Импорта нет. Своя медицинская отрасль слаба. И это при всех разговорах мирового сообщества о повсеместном нарушении прав человека в арабской республике, разводит руками директор университетского госпиталя Алеппо.

"Западные страны нанесли нашей медицине не меньший урон, чем террористы. Из-за санкций, которые они ввели против Сирии, мы не можем импортировать необходимые медикаменты, новое оборудование, и даже запчасти для ремонта старого", - сказал директор университетского госпиталя Алеппо Ибрагим Хадид.

При такой гуманитарной обстановке медики завели хорошее правило. С полевым госпиталем всегда выезжает полевая кухня. Каша с тушёнкой особенно полюбилась местным жителям. Сначала повара установили норму - по тарелке в одни руки. Но получившие обед каждый раз перемещаются в конец очереди. Ограничения исчезли сами собой.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.