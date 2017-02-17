Парковка в Москве с 23 по 26 февраля будет бесплатной

Теги: Москва праздник парковка автомобиль

В Москве парковка в выходные дни с 23 по 26 февраля будет бесплатной. Об этом рассказали в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Московские парковки будут бесплатными в период выходных дней с 23 по 26 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственное казенное учреждение (ГКУ) "Администратор московского парковочного пространства".

"В выходные дни с 23 по 26 февраля в Москве будут объявлены "парковочные каникулы": автомобилисты смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на городской парковке, расположенной на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

По нынешнему законодательству в столице можно бесплатно парковаться только по воскресеньям и государственным праздникам.