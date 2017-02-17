Трамп назвал СМИ помехой в улучшении отношений с Россией
"Фейковые" новости и репортажи ряда СМИ усложняют задачу по налаживанию отношений с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что не хочет идти на поводу у общественности, надеющейся на жесткое отношение к России. По его словам, будет лучше, если Москва и Вашингтон найдут взаимопонимание.
Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще хочет наладить отношения с Россией. Он отметил, что это в интересах его страны и всего мира, передает ТАСС.
По его словам, ему было бы "гораздо проще проявлять жесткость" с Москвой, так как многие в его стране считают, что отношение к России должно быть жестким. Однако он не соглашается с этими утверждениями. "Я хочу делать то, что правильно для американского народа. И, честно говоря, во-вторых, - и то, что правильно для всего мира", - сказал Трамп.
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