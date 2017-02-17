Трамп назвал СМИ помехой в улучшении отношений с Россией

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"Фейковые" новости и репортажи ряда СМИ усложняют задачу по налаживанию отношений с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что не хочет идти на поводу у общественности, надеющейся на жесткое отношение к России. По его словам, будет лучше, если Москва и Вашингтон найдут взаимопонимание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще хочет наладить отношения с Россией. Он отметил, что это в интересах его страны и всего мира, передает ТАСС.

По его словам, ему было бы "гораздо проще проявлять жесткость" с Москвой, так как многие в его стране считают, что отношение к России должно быть жестким. Однако он не соглашается с этими утверждениями. "Я хочу делать то, что правильно для американского народа. И, честно говоря, во-вторых, - и то, что правильно для всего мира", - сказал Трамп.

При этом, американский лидер рассказал, что именно мешает Москве и Вашингтону найти взаимопонимание. "Хочу сказать вам, что лживые репортажи в СМИ - неправдивые, ужасные "фейковые" репортажи, - усложняют задачу по заключению сделки с Россией", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США, как и Россия, являются "мощными ядерными державами". "Ядерный холокост ни с чем не сравним", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Вместе с тем, Трамп отметил, что если отношения с Москвой наладить не удастся, то он будет говорить с Россией с позиции силы. При этом американский лидер усомнился, что у его главной соперницы в борьбе за кресло президента страны Хиллари Клинтон был бы более жесткий подход.

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