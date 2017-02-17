Российские дипломаты обвинили канал BBC в дискредитации ЧМ-2018

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Посольство России в Лондоне считает, что фильм телеканала BBC о российских футбольных болельщиках дискредитирует предстоящий чемпионат мира 2018 года. В диппредставительстве отметили, что авторы специально основывались на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках наших болельщиков-маргиналов.

Посольство России в Лондоне заявило, что фильм британского телеканала BBC о российских болельщиках призван дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в нашей стране. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

"Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что авторы специально основывались на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, чтобы дискредитировать Россию и предстоящий чемпионат мира. По их словам, аналогичная кампания проводилась перед Олимпиадой 2014 года в Сочи.

Ранее британский телеканал BBC показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира хотят отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.