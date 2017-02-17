Россия погасит госдолг СССР в 2017 году

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Россия завершит расчеты со странами, которым задолжал СССР в 2017 году. В Минфине рассказали, что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение с Боснией и Герцеговиной. Это последняя страна, которой необходимо выплатить госдолг Советского Союза.

В 2017 году Россия завершит расчеты со странами, которым задолжал Советский Союз. Соглашение о погашении последнего госдолга ожидает подписания, пишет газета "Известия".

Источник в правительстве утверждает, что подписать документ должны в ближайшие месяцы. Неделю назад Минфин объявил о погашении долга перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. Там отметили, что последней страной, с которой России предстоит рассчитаться за госдолг СССР остается другое государство бывшей Югославии - Босния и Герцеговина.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, которые предусмотрены в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей. Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства. Погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.