ФСБ задержала на Сахалине сторонников ИГ

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На Сахалине задержали группу граждан, собиравшихся уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам запрещенной в России группировки "Исламское государство".

ФСБ задержала группу сторонников "Исламского государства" на Сахалине, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в пятницу в пресс-службе ФСБ, это четверо выходцев из стран Центральной Азии, которые долгое время находились на территории нашей страны нелегально. Один из них привлекался к уголовной ответственности на Сахалине за незаконное пересечение границы и взяточничество, а в Казахстане был объявлен в розыск за преступления экстремистской направленности.

По решению суда задержанные депортированы на родину. Въезд в Россию им отныне запрещен.

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