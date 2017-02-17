ФСБ задержала на Сахалине сторонников ИГ
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На Сахалине задержали группу граждан, собиравшихся уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам запрещенной в России группировки "Исламское государство".
ФСБ задержала группу сторонников "Исламского государства" на Сахалине, передает "ТВ Центр".
Как сообщили в пятницу в пресс-службе ФСБ, это четверо выходцев из стран Центральной Азии, которые долгое время находились на территории нашей страны нелегально. Один из них привлекался к уголовной ответственности на Сахалине за незаконное пересечение границы и взяточничество, а в Казахстане был объявлен в розыск за преступления экстремистской направленности.
По решению суда задержанные депортированы на родину. Въезд в Россию им отныне запрещен.
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