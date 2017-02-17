Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом

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Владимир Путин принял в Кремле глав пяти регионов, которые досрочно ушли в отставку в последние две недели. Президент поблагодарил бывших руководителей Карелии, Рязанской и Новгородской областей, Пермского Края и Бурятии за работу, отметив, что вверенные им регионы изменились в лучшую сторону, несмотря на экономические сложности последних двух лет.

Владимир Путин накануне поздно вечером провел встречу с ушедшими недавно в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Президент подчеркнул, что кадровая ротация - это естественный процесс, и теперь экс-губернаторы должны передать опыт своим преемникам.

"Уверен, что вы сможете применить свои силы и на других участках работ, я буду всячески этому способствовать. Тому, чтобы ваш опыт и ваши знания ситуации в конкретном регионе и в стране в целом был эффективно использован в будущем, Рассчитываю на то, что вы сделаете все, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в их работе, за которую они сейчас берутся. И надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет работа успешная, и люди это почувствуют в самое ближайшее время", - отметил Путин.

Глава государства также отметил, что вверенные им регионы изменились в лучшую сторону. "Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов", - сказал Путин.

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