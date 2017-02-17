СКР собрал материалы для суда над украинскими политиками и военными

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Все виновники преступлений против мирного населения в Донбассе будут наказаны, заявили в СКР. Для этого уже накопилась доказательная база в связи с действиями Киева на юго-востоке Украины.

Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по факту обстрелов и бомбежек мирного населения в Донбассе с самого начала конфликта на юго-востоке Украины. Таким образом, уже накопилась доказательная база в связи с преступными действиями Киева, пишет газета "Известия".

"Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, такие преступления не имеют срока давности, и будут приложены все усилия, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Она также отметила, что процессы по этим делам будут вести международные суды или особый трибунал.

Вместе с тем, в СКР пока не думают о том, как именно будет вершиться правосудие. Следователи только выполняют миссию по сбору доказательств и свидетельских показаний.

Фигурантами уголовных дел являются Олег Ляшко, Игорь Коломойский, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, Степан Полторак, командиры воинских подразделений, а также участники нападений на российское посольство в Киеве.

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