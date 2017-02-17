Изменит ли Трамп своей предвыборной программе: мнение эксперта
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Изменит ли Дональд Трамп своей предвыборной программе под воздействием идущих на него атак? Как могут развиваться в ближайшее время российско-американские отношения? И что означает заявление главы Пентагона о разговоре "с позиции силы" - оборот речи или реальную угрозу? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Караганов.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил декан факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. Он поделился мнением о будущем российско-американских отношений.
"Я думаю, что будут какие-то предварительные договоренности. Американская администрация, по крайней мере, пока не готова выдвигать какие-то длинные инициативы. Американская элита расколота", - заявил Караганов.
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