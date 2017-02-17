Изменит ли Трамп своей предвыборной программе: мнение эксперта

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Изменит ли Дональд Трамп своей предвыборной программе под воздействием идущих на него атак? Как могут развиваться в ближайшее время российско-американские отношения? И что означает заявление главы Пентагона о разговоре "с позиции силы" - оборот речи или реальную угрозу? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Караганов.