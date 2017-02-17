В Москве угнали Mercedes за 7,8 млн рублей

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Полиция ищет злоумышленника, который угнал автомобиль Mercedes стоимостью 7,8 миллиона рублей в столице. Инцидент произошел на Севастопольском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный угнал автомобиль Mercedes стоимостью 7,8 миллиона рублей на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по городу.

"В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по Севастопольскому проспекту неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S400. Материальный ущерб составил 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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