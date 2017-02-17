В Москве ищут похищенную женщину-бизнесмена

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В Москве группа неизвестных похитила женщину-предпринимателя. Ее затолкали в автомобиль Lada Priora, который впоследствии скрылся.

В столице ведутся поиски 42-летней женщины, которую неизвестные похитили накануне вечером во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка. Параллельно по факту происшествия Следственный комитет проводит проверку. Опрашиваются родственники и знакомые похищенной женщины, а также свидетели инцидента.

Не исключено, что похищение может быть связано с предпринимательской деятельностью москвички.