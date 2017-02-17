Попавшая в ДТП иномарка протаранила пешеходов на "зебре"

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В столице накануне столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин протаранила двух пешеходов. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.

В столичном районе Сокольники иномарка попала в аварию, после чего сбила троих человек, которые находились на "зебре". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на московское управление ГИБДД.

"Столкновение автомобилей Mitsubishi и Kia произошло возле дома №3 по улице Стромынка, после чего одна из машин сбила трех человек на пешеходном переходе", - указали в ведомстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.