Украинские военные обстреляли 20 населённых пунктов Донбасса

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Около 20 населённых пунктов Донбасса подверглись массированной атаке со стороны киевских силовиков. По данным Минобороны ДНР, только за минувший вечер украинские военные выпустили более 300 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Горловке. Также силовики обстреляли и подконтрольную им Авдеевку. Таким образом, считают в ДНР, Киев пытается переложить вину на ополченцев.

Дым, разрушенные стены и тлеющие доски на остатках фундамента. Прямое попадание. Снаряда от гаубицы. Дом, в котором Алексей и Наталья прожили почти 40 лет, полностью сгорел, передает "ТВ Центр".

Хозяева чудом уцелели. Всю ночь просидели в подвале. Они не военные. Пенсионеры. Но за годы обстрелов украинской армией Авдеевки уже знают: едва раздастся первый разрыв, из дома надо бежать.

Из имущества остались только печь, кастрюля и старый велосипед. Вся остальная утварь - под руинами. В соседнем доме мина разнесла крышу. Вторая упала во дворе. Не сдетонировала. Это снаряды тех самые пушек и минометов. Украинской армии. Которые, согласно минским договорённостям, уже давно должны быть отведены от линии соприкосновения. На 15 километров. Но хозяин дома Виктор живет буквально на передовой.

Всего в Авдеевке повреждены 13 домов. Еще один разрушен в Ясиноватой. Ракетой из системы залпового огня. И это после того, как буквально два дня назад, в Минске, конфликтующим сторонам, международные посредники во главе со спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком вновь указали на необходимость отвести от рубежей, все вооружение.

По словам Басурина, спецслужбами Незалежной готовилась и новая изощрённая провокация. Жертвами ее должны были стать финские журналисты, работающие в зоне конфликта. Виновными, само собой, ополченцы ДНР.

Эта акция, теперь уже известная общественности, должна была вызвать критику властей ДНР международным сообществом. В этот раз провокация провалилась. Но как считают в Донбассе, не эта, так другая, организованная спецслужбами Украины, может появиться в любой момент. Для Киева в конфликте с республиками все средства хороши.

Военный конфликт с Донецком сейчас самый лучший и простой способ отвлечь общество от реальной проблемы. Чрезвычайного положения в энергетике. Тем более, что и нет необходимости искать нового врага. Железная логика официального Киева и националистов - во всем виноват Донбасс.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".