Во Франции продолжаются митинги против полицейских

Теги: полиция Беспорядки франция париж

Парижские полицейские усиливают меры безопасности в пригороде столицы. Массовые протесты против произвола стражей порядка длятся уже две недели. Для усмирения толпы правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Полиция Парижа экстренно усиливает меры безопасности в северо-восточном пригороде. Массовые протесты против произвола стражей порядка вылились в настоящие погромы. Митингующие били витрины, а из-за беспорядков уже не ходит общественный транспорт. Чтобы усмирить толпу правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, но в ответ летели камни и горящие бутылки, передает "ТВ Центр".

Примерно две сотни человек мечутся по привокзальной площади. Этот митинг против произвола полиции в одном из самых неблагополучных парижских пригородов с самого начала не был мирным протестом. Полиция тут же оцепляет территорию. В толпу стреляют баллонами со слезоточивым газом, но подростки, а многим на вид не больше 16 лет, успевают бросать их обратно.

Бобиньи буквально заволокло дымом, полицейские применяют слезоточивый газ. Подростки пытаются прорваться через оцепление, но стражи порядка их сдерживают. Все это больше походит на масштабную спецоперацию. Над городом вертолет, а на улицах спецназ. Силы вроде бы однозначно не равны, но столкновения то тут, то там идут все активнее.

А ведь власти к протестным акциям готовились. В городе закрыты все магазины, кафе и офисы. Не работает общественный транспорт. Местные жители знают, из дома без крайней необходимости лучше не выходить. Под градом петард, что летят даже из окон, полиция пытается задерживать протестующих. Одного из них правоохранители сумели повалить на землю и спешно надеть наручники, но остальные убежали в рассыпную, во дворы. Это их территория и посторонним сюда входа нет.

Северо-восточные пригороды Парижа бурлят уже две недели. Причиной является скандальное "дело Тео". В начале февраля в одном из соседних городков полицейские жестоко избили, а потом надругались над 22-летним темнокожим французом. Одному из патрульных предъявлено обвинение в изнасиловании, остальным - в умышленном нанесении вреда здоровью. Все они формально пока на свободе, под подпиской о невыезде, что лишь подливает масла в огонь.

Для Тео теперь требуют не просто справедливости, а мести. Неспокойные парижские пригороды это дело явно расценивают, как шанс выплеснуть давно копившиеся недовольство. А значит, вернуть порядок на эти улицы быстро явно не получится.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".