WikiLeaks опубликовал данные о шпионаже ЦРУ во Франции

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Портал WikiLeaks опубликовал новые данные о вмешательстве ЦРУ в предыдущую президентскую кампанию во Франции. Хакерами получены доклады разведслужб обо всех основных кандидатах и их партиях. В частности, слежка велась за Франсуа Олландом и Марин Ле Пен.

Американские спецслужбы самым активным образом вмешивались в предыдущую президентскую кампанию во Франции. Об этом свидетельствуют новые публикации портала WikiLeaks, передает "ТВ Центр".

На сайте организации появилась новая большая подборка документов, которая содержит полученные хакерами доклады ЦРУ и ряда других разведслужб обо всех основных кандидатах и их партиях. Например, в них есть информация о денежных ресурсах участников гонки, а также о личных беседах Николя Саркози со своими помощниками.

Кроме того, слежка велась за Франсуа Олландом, Марин Ле Пен и другими ведущими французскими политиками. На этих файлах стоит пометка - "информация засекречена для иностранных граждан", поскольку эти данные могут негативно сказаться на отношениях с союзниками.

Из документов также следует, что ЦРУ еще полгода работала со своей агентурой, чтобы быть в курсе всех планов правительства Франсуа Олланда.