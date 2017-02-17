Фильм BBC о российских футбольных фанатах шокировал дипломатов

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Ехать в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу опасно. В этом пытается убедить своих зрителей телеканал BBC, который показал провокационный фильм о наших болельщиках. Картина называется "Армия российских хулиганов". В основе беспорядки на Евро-2016 в Марселе. Вот только, по версии журналистов, главные зачинщики драк вовсе не британские фанаты. Ответ наших дипломатов в Лондоне не заставил себя ждать.

Эти кадры репортеры британского канала BBC не поленились – ездили снимать за полторы тысячи миль, в российский город Орел. Молодые люди занимаются в спортзале. Казалось бы, хорошее дело. Вот только цели, как утверждают авторы фильма, хулиганские. Ленту так и назвали "Армия российских хулиганов". Футбольных. Строго говоря, Орел практически не заметен на футбольной карте России, зато, как утверждает BBC, здесь живут настоящие ультрас, передает "ТВ Центр".

Пряча лица под масками, участники некоей группировки "Орловские мясники" рассказывают, как побили английских фанатов во время столкновений в Марселе на Евро-2016. Из чего авторы фильма BBC делают вывод - на чемпионате в России болельщиков ждет не менее "горячий" прием. Подчеркивают: россияне победили меньшим числом. Но словно невзначай упускают тот факт, что зачинщиками были англичане.

География и фактологическое наполнение фильма вообще довольно ограничены. Например, в нем нет ни слова о том, как избивали российских болельщиков в Варшаве и Лодзи на Евро-2012. Десятки человек тогда были ранены. Не говорится и о побоище устроенном молдавскими футбольными ультрас в Кишиневе во время отборочного матча к Евро-2016. Эти кадры фильму о российских футбольных хулиганах не нужны, иначе не получится убедить весь мир: в Россию якобы ехать опасно.

"Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съёмках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира", - рассказали в российском посольстве.

Зуб на футбольный мундиаль в России Англия точит давно, с того самого момента, когда в 2010 году в очередной раз проиграла право провести чемпионат. До этого та же участь постигала родоначальников футбола в 1990, 1996 и 2006 годах. Но такого резкого неприятия страны-хозяйки не было ни разу. Объяснение найти несложно - общая политическая ситуация, включающая попытки давить на Россию и в спортивной сфере.

"Это пропагандистский инструмент давления на нашу страну. Связан он, конечно с тем, что они хотят очернить чемпионат мира 2018 года в нашей стране. Отменить его уже практически невозможно. Да не практически, просто невозможно. Потому что готова инфраструктура. Все обязательства Россия выполняет. А вот очернить, облить грязью наших теперь уже болельщиков. Мы считаем, что это грязная провокация", - отметил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ведь, как известно, Англия не только родина футбола, но и футбольных хулиганов. Герои фильма и не скрывают, с кого берут пример.

2008 год. Москва. Лужники. Финал Лиги чемпионов. "Манчестер юнайтед" - "Челси". На трибунах - большинство английских фанатов и немного россиян. И ни одного столкновения ни во время матча, ни вокруг стадиона. О том, что Россия умеет проводить крупнейшие международные спортивные соревнования, в последние годы было доказано не раз, в том числе в плане организации безопасности. Летняя универсиада, чемпионаты мира по фигурному катанию, водным видам спорта, хоккею, наконец, кульминация - Олимпиада. Именно в Сочи был опробован специальный документ - паспорт болельщика. Сейчас их начали выдавать и обладателям билетов на Кубок конфедераций, который пройдет в России летом. Будут они и на чемпионате мира 2018. Организаторы твердо заявили – всем, кто был замечен в беспорядках, путь на стадионы закрыт. Футбольные хулиганы есть во всем мире, другое дело, не везде умеют их нейтрализовать. Но для авторов фильма BBC это неважно. У них другие цели.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".