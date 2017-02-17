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В Приморском сафари-парке познакомили детей Тимура и Амура. Маленькому тигренку Шерхану скоро исполнится 5 месяцев, а козленок появился на свет в январе. Удивительно, но у обоих схожая судьба. Их матери - тигрица Уссури и коза Меркель - сразу после родов отказались от детей.

Будущий хозяин тайги уже наводит свои порядки в сафари-парке. Гоняет красных волчат, как и в дикой природе, резвится и бегает, где хочет, совершенно никого не стесняясь, передает "ТВ Центр".

Шерхан уже нашел себе друга. Точнее, подругу - с этой собакой по кличке Тэбаки он проводит почти все время. Она в свою очередь тигренка ничуть не боится и с удовольствием с ним играет. Энергичные и активные игры - для обоих отличная зарядка. Все действо проходит под присмотром знаменитого отца - тигра Амура.

Шерхану еще меньше 5 месяцев, но хищный нрав уже заметен. В день он съедает по два килограмма свежего мяса. Но живой корм - кроликов и птиц - тигренку пока не дают. В целях безопасности.

"Инстинкты хищника обостряются в тот момент, когда он ловит жертву. Вот даже сейчас. Поэтому мы ему корм не даем, чтобы он не кидался на человека, как на свою жертву", - рассказала ветеринар Василина Татаурова.

Так что благодаря таким ограничениям в еде пока у Шерхана нет ни мыслей, ни желания наброситься на кого-нибудь из соседей по сафари парку. Вот и долгожданное знакомство с козленком - сыном знаменитого Тимура - прошло весьма спокойно. Никакой агрессии Шерхан не проявил. А будет ли им интересно общаться в дальнейшем, по примеру родителей - Амура и Тимура - сказать пока сложно. Возможно, детеныши и повторят их судьбу - ведь Шерхан пошел в отца и растет весьма дружелюбным тигром.

Елизавета Родина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".