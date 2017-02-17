СМИ: Лавров удивился изгнанию журналистов со встречи с Тиллерсоном

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Во время встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова в Бонне произошел конфуз. Представители американской стороны выгнали журналистов во время вступительного слова американского дипломата. Этот факт сильно удивил министра иностранных дел России, отметило агентство Bloomberg.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона получилась "неловкой" из-за действий американской стороны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Изначально все шло согласно протоколу: главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки, обменялись дежурными фразами перед видеокамерами. После этого они должны были ответить на ряд спонтанных вопросов от журналистов.

Однако американская сторона начала себя странно вести, как только Лавров спросил у Тиллерсона о накалившейся обстановке в Вашингтоне на фоне отставки помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, передает ТАСС. Как только госсекретарь начал отвечать, американские организаторы потребовали от журналистов покинуть помещение. Сотрудникам российских и американских СМИ пришлось уйти.

Поведение команды Тиллерсона удивило Лаврова, отмечает Bloomberg. Он спросил у госсекретаря, зачем журналисты были выставлены за дверь. Что именно ответил глава Госдепа, не сообщается. По мнению агентства, эта сцена продемонстрировала, что Тиллерсон пока только адаптируется к публичной жизни американского дипломата высочайшего ранга после того, как он "долгие годы отвечал лишь на вопросы акционеров, будучи главой ExxonMobil".

Тем не менее, журналисты, все же, дождались заявления Тиллерсона. Он вышел к ним после завершения встречи. Это обращение к публике стало первым после его выступления перед сотрудниками Госдепартамента в первый день работы 2 февраля.

Когда встреча завершилась, Тиллерсон вышел к журналистам, чтобы зачитать заявление, которое стало первым обращением к публике после его выступления перед сотрудниками Госдепартамента в первый день работы (2 февраля). Глава Госдепа заявил, что США готовы работать с Россией в тех сферах, где у стран есть общие интересы. Также он подчеркнул, что Москва "выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей и работать на деэскалацию конфликта на Украине".

Тем не менее, от дальнейшего общения с сотрудниками СМИ он отказался, покинув зал. Он также не обратил внимание на вопрос журналиста о том, виделся ли он с Лавровым прежде.

В свою очередь, Лавров заявил, что в ходе переговоров тема санкций не обсуждалась. Разговор шел о ситуациях в Афганистане и на Украине. Российский министр также отметил совпадающие интересы сторон по вопросу борьбы с терроризмом.

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