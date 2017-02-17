Путин: итоги 2016 года в экономике оказались лучше ожидаемых

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Российские власти видят положительную динамику в экономике. По словам президента России Владимира Путина, итоги 2016 года оказались лучше, чем ожидалось. Также глава государства отметил, что восстанавливается деловая активность, растет индекс предпринимательской уверенности.

Президент России Владимир Путин заявил, что итоги 2016 года в экономике оказались лучше ожидаемых, передает "Интерфакс".

"Мы в целом видим положительную динамику в экономике, итоги прошлого года - сейчас уже подошли практически все показатели по прошлому году основные - оказались лучше, чем ожидали", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Также Путин поручил найти сбалансированное решение для развития экономики и дальнейшего снижения инфляции. Кроме того, российский президент констатировал восстановление деловой активности и рост индекса предпринимательской уверенности.

"Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы. Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России", - подчеркнул Путин.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время российское правительство разработает меры для перехода экономики к устойчивому росту. Он отметил, что самое главное - выполнить взятые на себя обязательства, прежде всего, социальные.

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