Вооруженные грабители угнали Opel на западе Москвы

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Трое злоумышленников угнали автомобиль Opel, угрожая пистолетом владельцу автомобиля. Инцидент произошел в среду вечером. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о разбое.

Трое вооруженных злоумышленников угнали автомобиль Opel Vectra у безработного мужчины на западе Москвы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел в среду поздно вечером.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, завладели его автомобилем Opel Vectra, скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое.