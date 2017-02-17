Глава ДНР пригрозил Киеву освободить Донбасс военным путем

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ДНР и ЛНР готовы освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, освобождение "оккупированных территорий" - "коллективная задача".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что готов сделать все для освобождения подконтрольных Киеву районов Донбасса. По его словам, это "коллективная задача".

"Мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - отметил Захарченко на пресс-конференции в Луганске, передает "Интерфакс".

По его словам, "благодаря блокадам", проводимым Киевом, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".

Глава ДНР добавил, что 17 февраля лидеры самопровозглашенных республик Донбасса впервые не только заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но и "делом подтвердили, что об этом не забывают". "Я думаю, что мировые лидеры, и особенно Европа, задумаются об этой вещи, и думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить", - подчеркнул Захарченко.

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