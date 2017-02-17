Медведев призвал упростить доступ малого бизнеса к кредитам

Теги: правительство медведев Экономика бизнес

Развитие малого бизнеса в России сдерживается недостаточным доступом к кредитным ресурсам. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о введении льготных тарифов для предприятий по сжиганию мусора. Приоритетную программу "Чистая страна" Дмитрий Медведев в пятницу обсудил на президиуме совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает "ТВ Центр". Правительство разрабатывает меры поддержки для создания в экономике новой отрасли по переработке твердых отходов. Еще одна важная тема встречи - развитие малого и среднего бизнеса.

"Ключевая цель обеспечить дополнительную занятость для 1,2 миллиона человек, поддержать 336 тысяч по показателям индивидуальных и малых предприятий, в том числе путем расширения доступа к закупкам и мерам поддержки в рамках национальной гарантийной системы. У нас создана необходимая инфраструктура, работает профильная Корпорация развития, банк, принят программный документ - Стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года", - отметил Медведев.