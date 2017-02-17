На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

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Десятки поездов Рижского направления МЖД сбились с графика из-за аварии около платформы "Трикотажная". При проведении земельных работ был поврежден кабель, отвечающий за движение составов в автоматическом режиме. Полностью восстановить график планируется к вечеру пятницы.

В пятницу утром десятки поездов на Рижском направлении Московской железной дороги опоздали к месту назначения. Там произошла серьезная поломка: вышел из строя кабель, отвечающий за движение составов в автоматическом режиме. На место прибыли спасительно-аварийные службы, передает "ТВ Центр".

Пассажиры электричек, отправляющихся с Рижского вокзала, напрасно сверяются с расписанием. Время отправления поездов в пятницу является чистой формальностью. Из-за аварии на путях движение электричек нарушено с самого утра. Время опоздания может составить до 40 минут. Многие москвичи не успели вовремя на работу, учебу и пропустили прием к врачу.

Рано утром при проведении земельных работ около платформы "Трикотажная" был поврежден кабель сигнализации, централизации и блокировки, который отвечает за движение поездов в автоматическом режиме. Как пояснили в МЖД, это произошло по вине сторонней организации.

В результате происшествия сбои в движении образовались не только на Рижском направлении, но и на Курском. Несмотря на поломку, железнодорожники смогли сохранить движение, хоть и с серьезными задержками. Поезда ходят по специальному режиму со снижением скорости. Сейчас поврежденный кабель восстановлен. Расписание постепенно возвращается в график. Но задержки, иногда даже до часа, еще сохраняются. Полностью восстановить движение по графику обещают уже к вечеру.

Юлия Степина, Владимир Марченко, "ТВ Центр".