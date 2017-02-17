Телефонный мошенник ограбил пенсионера в столице

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Полиция задержала телефонного мошенника, который ограбил пенсионера в Москве. Злоумышленник представился внуком пожилого мужчины и сказал, что ему срочно нужны деньги. Затем пенсионер раскрыл обман и обратился в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

В столичном районе Орехово-Зуево задержали телефонного мошенника, которого подозревают в ограблении пенсионера, передает "ТВ Центр".

Молодой человек, являющийся уроженцем Средней Азии, позвонил по телефону 89-летнему москвичу и, представившись его внуком, сказал, что попал в беду и ему срочно нужны деньги для освобождения от уголовной ответственности. Дома денег у пенсионера не оказалось, и лже-внук предложил подвести "дедушку" на такси до ближайшего банка. Там напуганный пожилой мужчина снял все свои сбережения в сумме 70 тысяч рублей и передал водителю.

Своему настоящему внуку пенсионер позвонил, только вернувшись домой. И, когда понял, что его просто цинично обманули, обратился в полицию. Мошенника задержали по горячим следам. Теперь ему грозит уже вполне реальное уголовное наказание.