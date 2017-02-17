15:06, 17 февраля 2017

Началась реконструкция одной из платформ станции Фрязино

Теги:  Транспорт  ремонт  ржд

На Ярославском направлении железной дороги началась реконструкция одной из платформ станции Фрязино.

В связи с ремонтными работами расписание движения поездов на участке Зеленый Бор - Фрязино изменено. С пятницы начали курсировать  автобусы, которые будут перевозить пассажиров по  маршрутам Воронок – Фрязино-пассажирская  и  Детская - Болшево, передает "ТВ Центр".

На период проведения  работ на станции возведена временная деревянная платформа. Закончить ремонт планируют в конце апреля.

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