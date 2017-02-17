Усадьбу Абрикосовых в Москве выставили на торги

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Уникальное здание в районе Чистых прудов выставляется на торги. Для усадьбы Абрикосовых, построенной ещё в XVII веке, ищут владельца, который проведёт комплексную реставрацию и превратит старинный особняк в элитный жилой дом. Усадьбу выставляют на торги повторно. И теперь стартовая цена снижена. Аукцион намечен на конец марта.

Под снежной пеленой этот исполин кажется еще более одиноким, хотя за несколько веков своего существования он повидал невероятное число постояльцев. Каменные палаты в центре Москвы были построены братьями Гурьевыми еще в XVII веке, напоминает "ТВ Центр". Впоследствии менялись владельцы этого здания, а его купеческий декор обрастал все новыми элементами. Например, каменную арку отстроил меценат Кокорев, а некогда живший здесь англичанин водрузил на здание флигель. Сегодня многие артефакты безвозмездно утрачены, но ценность самого здания, сохранившего до наших дней наслоение сразу нескольких архитектурных стилей, только возросла.

В XIX веке здание выкупили знаменитые купцы Абрикосовы. Владельцы знаменитой кондитерской фабрики - ныне Бабаевская - изначально покупали здание для сдачи внаем, но впоследствии именно этот дом стал их родовым гнездом.

"Но это строение настолько понравилось семье, что на втором этаже были организованы квартиры Абрикосовых. Они очень богато декорированы были, к сожалению, все это роскошество находится, конечно, в руинированном состоянии. Но мы, когда отреставрируем здание, получаем возможность восстановить купеческий быт", - рассказал историк Москвы Филипп Смирнов.

Восстанавливать купеческий быт сегодня предлагают потенциальным инвесторам. В советское время объект культурного наследия был национализирован, а шикарные апартаменты превратились в коммунальные квартиры. После расселения жильцов дом стал безхозным. Но сегодня у здания есть шанс обрести новую жизнь.

Большие холдинги, банки и даже частные театры. Исторические здания часто имеют большую судьбу в современном мире. Но главное найти того, кто готов эту новую жизнь вдохнуть и потратить на покупку бывших купеческих палат почти полмиллиарда рублей.

Елена Сахно, Максим Сидоренко, Тимур Аскаров, "ТВ Центр", Москва.