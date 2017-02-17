Станцию "Парк культуры" украсили работами советских художников

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В Москве станцию "Парк культуры" украсили картинами русских художников середины прошлого века. Их повесили вдоль эскалатора на Сокольнической линии метро. В апреле их должны сменить работы художников "новой волны".

Станция метро "Парк культуры" превратилась в выставку советского искусства. Совместный проект метрополитена и Третьяковской галереи знакомит с творчеством русских художников середины прошлого века. Оригиналы картин, разумеется, остались в постоянной экспозиции. Ну, а для того, чтобы попасть на выставку в метро, достаточно всего лишь встать на эскалатор, передает "ТВ Центр".

Краткий курс истории соцреализма в искусстве теперь можно пройти буквально в метро. для этого нужно внимательно смотреть по сторонам на эскалаторе. Проплывут мимо и парящий "Вратарь" Дейнеки, и "Портрет Мейерхольда" кисти Кончаловского, и героический маршал Жуков работы Корина. Столичное метро и Третьяковская галерея продолжают совместный "Интенсив". Именно так ненавязчиво в подземном музее рассказывают историю российского искусства двадцатого века. Авангардистов сменили самые яркие и знаковые картины, созданные с тридцатых по шестидесятые годы. Станцию "Парк культуры" выбрали, потому что красная ветка историческая и самая первая в метро, а не только из-за близости к Третьяковке.

"Вдоль красной ветки, как неожиданно сложилось, обосновались очень многие авторы и художники, работы которых хранятся в коллекции Двадцатого века на Крымском Валу", - сказала исполнительный директор фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи Оксана Бондаренко.

Стикеры на дверях, билборды в переходах, тантамареска в вестибюле, где можно сделать оригинальное фото. Публика намек поняла, ведь этот проект на самом деле является приглашением посмотреть всю коллекцию Третьяковки на Крымском Валу.

А советское искусство способно преподнести сюрпризы. Там не только индустриализация с коллективизацией. "Волшебная сирень" Кончаловского тоже из тех времен. И Малевич, оказывается, не только геометрические фигуры писал, а также вполне человеческие - "Сестры". Кроме того, тут присутствует во всех отношениях фантастическая картина "Новая Москва" Юрия Пименова. В 1937 году на столичных улицах сложно было встретить женщину за рулем. Да и общее настроение совсем не было таким лучезарным.

"Вот мы уже построили это будущее, у нас уже огромные, красивые дороги, комфортные дома. У нас женщина за рулем, и она не тянет на себе быт, работу, какие-то жизненные сложности. То, что мы видим на этой картине - это прекрасно, это замечательно, это удивительно хорошо, но это - абсолютная фантазия", - отметила научный сотрудник отдела живописи первой половины двадцатого века Государственной Третьяковской галереи Елена Воронович.

Также в метро появился целый тематический поезд "Искусство в пути", и это никакая не фантазия, а реальность. Будет и третий этап российского искусства двадцатого века. В апреле станция "Парк культуры" в очередной раз снова сменит "одежду", наступит "оттепель" и появятся художники "новой волны".

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Владимир Анашкин, "ТВ Центр".