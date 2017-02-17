Сбербанк анонсировал снижение ставки по ипотеке ниже 11%

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С 20 февраля Сбербанк снизит ставки по ипотеке на один процентный пункт - до 10,9%. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что с 20 февраля произойдет снижение ставки по ипотеке на один процентный пункт - до 10,9%. Об этом он сказал в рамках конференции "Инновации рынка недвижимости", передает ТАСС.

"На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на один процентный пункт", - рассказал Греф.

В случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка составит 10,9%, а при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%.

Ранее "Известия" писали, что в 2017 году ставки по ипотеке могут снизиться до рекордно низкого уровня за всю историю. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что они могут упасть до 9,7-9,8%, несмотря на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки.

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