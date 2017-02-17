Московский школьник госпитализирован с переломом позвонков после драки
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В школе на улице Осенняя на северо-западе Москвы 11-летний пятиклассник был избит ровесниками. Мальчика госпитализировали. В больнице у него диагностировали переломы десятого и одиннадцатого позвонков.
Школьники избили пятиклассника в учебном заведении на улице Осенняя на северо-западе Москвы. 11-летний мальчик был доставлен в больницу.
По данным портала Life, школьники толкнули его во время драки, после чего, он упал на бетонный пол, сильно ударившись спиной. Врачи диагностировали у ребенка переломы десятого и одиннадцатого позвонков.