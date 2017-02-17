Глава МЭР заявил о скором падении курса рубля

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В Минэкономразвития ожидают ослабление курса рубля, а затем его стабилизацию. По словам главы ведомства Максима Орешкина, укрепление курса российской валюты носит краткосрочный характер. Он отметил, что никаких изменений действий властей в связи с этим не планируется. Рубль уже отреагировал падением на заявления министра.

Укрепление курса рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, передает "Интерфакс".

"Два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история - это сезонность. Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля", - отметил министр по итогам совещания по экономическим вопросам, проведенном президентом Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что "изменений действий властей никаких не планируется, здесь все, как системно объявлено". По словам Орешкина, Центробанк придерживается политики плавающего валютного курса, а министерство финансов продолжает покупки валюты на рынке объемом около 100 миллионов долларов в день, которые были начаты 7 февраля.

"Это на самом деле означает, что из прироста цен на нефть выше 40 долларов за баррель Минфин забирает две трети дополнительного давления. То есть де-факто российская экономика живет не по цене Urals 52 доллара, как мы видим на рынке, а по цене 44 доллара за баррель. Если говорить о конкретных уровнях, у нас прогноз был при 40 долларах - 67,5 рубля, понятно, что при 44 долларах значение должно быть чуть покрепче", - подчеркнул министр.

"В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать", - отметил Орешкин.

Между тем, российский рубль уже отреагировал падением на заявления главы Минэкономразвития. До этого он плавно снижался в начале торгов на фоне дешевеющей нефти. Так, в 13:10 по московскому времени курс доллара находился на уровне 57,8 рубля. К 14:30 он равен 58,13 рубля.

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