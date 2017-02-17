Патриарх считает передачу Исаакия символом примирения народа

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Возвращение Исаакиевского собора РПЦ остановит злые помысли людей, "делающих из дома молитвы причину раздора", а сама передача здания станет символом примирения народа. Такое заявление сделал патриарх Кирилл.

Передача Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революционных событий 1917 должна стать символом примирения народа. Такое заявление сделал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя, пишет "Ридус".

"Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными", — сказал патриарх.

При этом он надеется, что возвращение собора церкви остановит "злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора".

О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, стало известно в январе. Решение властей Санкт-Петербурга вызвало недовольство жителей, несмотря на обещание церкви сохранить музейные функции здания.