МВД опровергло информацию о проверке фанатов из фильма BBC

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В МВД опровергли факт проведения проверки в отношении российских болельщиков, которые снялись в фильме BBC. Ирина Волк отметила, что информация некоторых СМИ не соответствует действительности. Ранее российское посольство в Лондоне заявило, что фильм дискредитирует предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране.

В полиции опровергли информацию различных СМИ о проверке футбольных фанатов, которые принимали участие в фильме британского телеканала BBC о российских болельщиках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ о том, что МВД России начало проверять фанатов, которые снялись в иностранном фильме, не соответствует действительности", - приводит слова Волк сайт министерства.

Ранее портал Life сообщал, что полиция начала проверку в отношении болельщиков, которые снялись в картине телеканала BBC. По их данным, это касалось участников группировок "Гладиаторы" футбольного клуба "Спартак" и "Орел Батчерз" футбольного клуба "Орел".

Британский телеканал BBC показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира хотят отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года. Затем посольство России в Лондоне заявило, что эта картина их шокировала. По мнению диппредставительства, фильм дискредитирует предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране.

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