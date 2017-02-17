"На 50 оттенков темнее" сняли с проката во Владикавказе

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Власти Владикавказа запретили показ фильма "На 50 оттенков темнее" из-за многочисленных жалоб зрителей на эротическую мелодраму. По мнению жителей города, содержание картины не соответствует ценностям ислама и менталитету граждан.

Власти Владикавказа запретили показ фильма "На 50 оттенков темнее" из-за многочисленных жалоб на несоответствие картины ценностям ислама, пишет "Русская планета".

По словам представителя городского кинотеатра "Столичный", картина была в прокате четыре дня, затем поступило официальное письмо с требованием убрать фильм из репертуара.

Фильм изъят из местного проката в связи с тем, что сюжет и видеоряд киноленты "не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии", а также в связи "с многочисленными обращениями граждан".

"На 50 оттенков темнее" - вторая картина из мелодраматической серии по романам Э.Л. Джеймс. Премьера фильма состоялась 9 февраля 2017 года. Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

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