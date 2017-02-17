Нигериец держал подругу в сексуальном рабстве в Новой Москве

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Полицейские в Новой Москве освободили из сексуального рабства девушку. Ее удерживал в квартире 34-летний нигериец, с которым она ранее состояла в отношениях.

В Новой Москве полиция спасла девушку, которую держал в сексуальном рабстве гражданин Нигерии. Девушка держалась взаперти в многоэтажке в поселке Коммунарка.

Как пишет Life, 34-летний нигериец и россиянка состояли в отношениях, но девушка решила расстаться с ним ради другого мужчины. Африканец изнасиловал ее, а затем, испугавшись ответственности, запер дома, отобрав все средства связи.

Позднее девушка смогла докричаться до соседей и консьержа с балкона. Они вызвали полицию. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.