Вор в законе "Осетрина" получил 9 лет за вымогательство

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Вор в в законе Сергей Асатрян приговорен к девяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 миллиона долларов у жителя Подмосковья. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Сообщник Асатряна Артур Багдасарян получил восемь лет.

Вор в законе Сергей Асатрян, известный как Осетрина и Сережа Бентли, получил девять лет колонии за вымогательство. Об этом сообщил портал "МИР24" со ссылкой на решение Никулинского суда Москвы.

Суд установил, что Асатрян и его сообщник Артур Багдасарян в 2014 году вымогали у жителя Московской области 1,2 миллиона долларов. Они были арестованы в ноябре 2015 года. Багдасарян получил восемь лет колонии.

Асатрян известен в криминальных кругах как Осетрина и Сережа Бентли. Его отец Эдуард Асатрян также является криминальным авторитетом.

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