Под Новой Зеландией открыли восьмой континент Земли

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На Земле есть восьмой геологический континент под названием Зеландия. Эта затонувшая суша тысячелетиями "пряталась" в Тихом океане. Ее протяженность составляет 4,9 миллиона квадратных километров.

Группа ученых из Австралии, Новой Зеландии и Новой Каледонии открыла новый геологический континент, который получил название Зеландия. По их утверждениям, эта затонувшая суша тысячелетиями "пряталась" в Тихом океане.

Согласно исследованиям, Новая Зеландия и Новая Каледония являются частью плиты континентальной коры, отдельной от ближайшего материка - Австралии. Ее протяженность составляет 4,9 миллиона квадратных километров, утверждает Nature News. Примерно 94% континента расположены под водой.

В настоящее время в англоязычных странах принято считать, что на Земле существую семь континентов: Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка.