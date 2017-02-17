Песков объяснил слова Захарченко о военных действиях в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о намерении "освободить" подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем. По его словам, эти заявления противоречат минским договоренностям и были сделаны на эмоциях.

Слова главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о намерении "освободить" подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем были произнесены на эмоциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Безусловно, такие заявления не в русле Минских договоренностей", - признал Песков.

По его словам, напряженность возникла после "провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов". Само заявление было сделано под влиянием "продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса", уверен Песков. По его словам, это, "к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения".

"Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло", - подчеркнул он.

Ранее на пресс-конференции в Луганске Александр Захарченко заявил, что готов сделать все для "освобождения" подконтрольных Киеву районов Донбасса. В частности, он отметил, что самопровозглашенные республики готовы отбить у Киева подконтрольные ему территории на юго-востоке Украины военным путем в случае, если не поможет политический. Он добавил, что лидеры самопровозглашенных республик Донбасса впервые не только заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но "делом подтвердили, что об этом не забывают". По его словам, мировые лидеры, в том числе, в Европе, теперь должны попытаться "что-нибудь решить" в этом вопросе.

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