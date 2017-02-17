В Кремле не будут смотреть фильм телеканала BBC о фанатах

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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не собираются смотреть фильм телеканала BBC о российских фанатах. Он отметил, что в Москве наблюдают эрозию качества и объективности у британских коллег. По мнению пресс-секретаря президента, этот фильм, по всей видимости, "тоже низкого пошиба".

В Кремле не собираются смотреть фильм британского телеканала BBC о российских футбольных болельщиках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фильм не смотрели, и смотреть не собираемся. Судя по всему, мы наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег на BBC", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что фильм, скорее всего, "тоже низкого пошиба". Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, британцам не стоит говорить о хулиганах среди других болельщиков, учитывая истории с фанатами из Великобритании на всем европейском континенте.

Ранее телеканал BBC показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира хотят отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года. Затем посольство России в Лондоне заявило, что эта картина их шокировала. По мнению диппредставительства, фильм дискредитирует предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране.

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