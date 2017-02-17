Песков: Россия никогда не смотрела на Трампа сквозь розовые очки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона очень важны, однако это не повод следить за каждой пресс-конференцией американского президента. По его словам, судить об отношениях России и США можно будет после встречи лидеров двух стран.

Отношения России и США важны как для самих стран, так и для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они важны для наших двух стран, важны также для всего международного сообщества. Поэтому мы считаем, что, безусловно, эта тема заслуживает большого внимания", - передает его слова "Интерфакс".

Однако, по словам Пескова, у Кремля достаточно много дел внутри страны, а потому важность отношений с США - не повод следить за каждым высказыванием американского президента Дональда Трампа.

"У Кремля очень много дел внутри страны, и эти дела гораздо важнее, чем пресс-конференция президента США. Поэтому мы не имеем ни возможностей, ни намерения следить за каждой пресс-конференцией президента США, при всем нашем уважении", - подчеркнул Песков.

Как передает ТАСС, он отметил, что делать выводы об отношениях между Россией и США можно будет после встречи лидеров стран, дата которой пока не определена. По словам Пескова, с момента прихода к власти Дональда Трампа прошел всего месяц, и пока рано делать какие-либо выводы. При этом он подчеркнул, что российская сторона ничем не разочарована.

"Что касается очарования или разочарования, то на протяжении последнего периода, нескольких месяцев мы говорим, что мы никогда не носили розовые очки и никогда не питали излишних иллюзий, поэтому нам не в чем разочаровываться", - заявил Песков.

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