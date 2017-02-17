Киргизия вручила ноту послу России после смертельного ДТП в Бишкеке

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МИД Киргизии вручил ноту российской стороне в связи с ДТП с участием автомобиля посольства, в результате которого погиб один человек. Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего.

МИД Киргизии направил ноту в посольство России в Бишкеке в связи со смертельным ДТП с участием автомобиля российского диппредставительства, передает "Интерфакс". В свою очередь, посольство России выразило соболезнования семье и близким погибшего.

Нота о необходимости оказания всемерного содействия правоохранительным органам в расследовании произошедшего происшествия и обеспечения личного присутствия участника происшествия была передана временному поверенному в делах России в Киргизии Алексею Мзареулову.

Авария с участием автомобиля российской дипмиссии в Киргизии произошла 16 февраля в Бишкеке по дороге в аэропорт "Манас" на Васильевском тракте. Один из водителей, Евгений Лексин, гражданин Киргизии 1955 года рождения, скончался в реанимации. Другой пострадавший, водитель автомобиля российского посольства, получил закрытый перелом таза.

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