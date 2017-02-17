Обвиняемого в убийстве трех геев в Москве отпустили на свободу

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В Мосгорсуде оправдали молодого человека, обвиняемого в убийстве троих гомосексуалов в Новой Москве, которое произошло в конце 2014 года. Такое решение вынесли присяжные. Защите удалось доказать, что в момент убийства молодого человека не было в квартире, хотя один из выживших опознал его.

Присяжные Мосгорсуда оправдали обвиняемого в убийстве трех гомосексуалов в Новой Москве. Как пишет Life, защите молодого человека удалось доказать, что на момент убийства он уже покинул квартиру.

Трагедия произошла в декабре 2014 года в деревне Пыхтино (поселение Внуковское) в Новой Москве. Обвиняемый оказался на вечеринке по приглашению одного из молодых людей, с которым он познакомился на сайте знакомств для лиц с нетрадиционной ориентацией.

Во время вечеринки убийца зарезал троих мужчин. Выжить удалось только четвертому жильцу квартиры – 20-летнему Даниилу Мальцеву. Убийца оставил его истекать кровью на балконе квартиры. Обнаружил парня случайно пришедший в квартиру родственник одного из ребят.

Во время следствия Даниил опознал обвиняемого, но позднее уехал из столицы и на суде не присутствовал. Присяжные посчитали вину молодого человека недоказанной и оправдали его.